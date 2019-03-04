مفاجأة .. فيسبوك تستعد لـ الحدث الأهم في تاريخها .. تعرف عليه

تستعد شركة "فيسبوك" الأمريكية، للحدث الأهم في تاريخها، خلال الأشهر المقبلة.





وفي تقرير مطول، نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ، نوهت إلى نية "فيسبوك" لإطلاق أول عملة "مشفرة" خاصة بها، خلال النصف الأول من عام 2019، أي خلال الأشهر المقبلة، بحسب سبوتنيك.





وتمكن فريق عمل فيسبوك، من تطوير تقنية جديدة للعملة المشفرة، من أجل منافسة "بتكوين" بصورة كبيرة غير مسبوقة، وستدعمها لتطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتسآب" ، بحسب ما أكدته الصحيفة الأمريكية.





وأشار التقرير إلى أن مشروع " ستايل كوين" المقرر طرحه من قبل "فيسبوك" سيكون نوع جديد من العملات المشفرة، حيث يرتبط بقيمة الأصول التقليدية مثل العملات الورقية وأو الذهب، ما يجعله أكثر قيمة.





وقالت مصادر من داخل "فيسبوك" إن هذا الارتباط، سيخلق "عملة مستقرة"، مثلها مثل العملات الأخرى كالدولار أو اليورو.



