المخرج مازن الغرباوي يهنئ محمد صبحي بعيد ميلاده

هنأ المخرج مازن الغرباوي، الفنان محمد صبحي بعيد ميلاده من خلال صفحته على "فيس بوك".



ونشر مازن، صور جمعته بالفنان محمد صبحي وعلق: "إنه العسل أستاذنا محمد صبحي، كل سنه وحضرتك طيب وعقبال مليون سنة حب وسعادة وهنا وتألق وإبداع".



يذكر أن المخرج مازن الغرباوي، بدأ التحضير لفيلم جديد بعنوان "انتحار كومبارس" من تأليف وليد يوسف.



ويعتبر هذا التعاون الثاني بين مازن الغرباوى والمؤلف وليد يوسف حيث يعرض لهما حاليا مسرحية "حدث فى بلاد السعادة".



المسرحية يشارك بها عدد من النجوم الكبار منهم: "مدحت تيخة، وعلاء قوقة، وسيد الرومي، ومحمد حسني، وفاطمة محمد علي والفنانة الليبية خدوجة صبري وتعرض حاليا على مسرح السلام".