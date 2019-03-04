آيفون تجهز قنبلة مسروقة .. تفاصيل

اعتمدت شركة "أبل" الأمريكية براءة اختراع جديدة، تجعل هواتف "آيفون" المرتقبة تطلق قنبلة في سوق الهواتف الذكية.



وبحسب تقارير إخبارية تناقلتها وسائل الإعلام ، تلك القنبلة يمكن أن تكون مسروقة أو مقتبسة من منافسيها.



وأشارت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية إلى أن "أبل" اعتمدت براءة اختراع جديدة متعلقة بتقنيات الصوت في هواتف "آيفون"، ولكن تلك التقنية سبق وأطلقتها منافستها الكورية الجنوبية "إل جي" في هاتف "إل جي جي 8" ، وفق ما جاء بموقع سبوتنك.



وتعتمد تلك التقنية على دعم شاشات "أوليد" اللمسية بتقنية جديدة لتوليد الصوت من خلالها عن طريق الاهتزازات، فيما يعرف بتقنية "شاشات أوليد الكريستال الصوتية".



وتوفر تلك التقنية صوت أكثر نقاء وضوح من أي تقنية سابقة، كما أنها توفر أيضا مساحة جديدة في الهاتف، الذي لن يتم دعمه بأي سماعات أخرى.



ويظهر في براءة اختراع "أبل" أنها طورتها بصورة كبيرة، عما سبق وأعلنت عنه "إل جي"، حيث أنها لن تقتصر على المكالمات الصوتية فقط.



ويعمل ذلك التطوير على ألا يكون الصوت مرتفعا بصورة كبيرة، خلال المكالمات الهاتفية، حتى لا يكون مضرا للمستخدم.