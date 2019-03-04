محمد الشرنوبي يطرح ألبومه اليوم بالأسواق

قررت الدكتورة سارة الطباخ المالكة لشركة ايرث برودكشن طرح أول ألبوم غنائي لشركتها "زي الفصول الأربعة" للفنان الشاب محمد الشرنوبي مساء اليوم الإثنين والذي يعتبر الألبوم الأول للشرنوبي.



وسيتم تصوير عدد من الأغنيات بتقنيات عالمية خلال الفترة القادمة طبقا لخطة الشركة لتقديم الشرنوبي بشكل مختلف في ظل شعبيته الكبيرة التي يتمتع بها وسط كل فئات المجتمع العربي بعد النجاحات المتكررة له في الفترة الأخيرة.



الألبوم يضم 10 أغنيات متنوعة ومختلفة وتمثل كل أغنية حالة موسيقية جديدة وتم التعاون في الالبوم مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين في مصر.



والأغنيات هي: " حتة من الخيال "‎كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع علي فتح الله و"عادي براحتك" كلمات نوارة الباز وألحان تامر علي وتوزيع يحيى يوسف" زي العادة" كلمات جمال الخولي وألحان تامر علي وتوزيع تميم، "البنت اللي بتحلم بيها" كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي، "بقوي قلبي" كلمات جمال الخولي وألحان تامر علي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"نقول مبروك" كلمات تامر حسين وألحان تامر علي وتوزيع تميم"، و"ماتلفش وتدور" كلمات تامر حسين وألحان تامر علي وتوزيع شريف مكاوي و"زي الفصول الأربعة" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان يحيى يوسف وتوزيع عادل حقي، "وصبح الصباح" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهادي، و"مفيش داعي" كلمات محمد عاطف وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم‎.