في عيد ميلاده .. تعرف على العمل الذي يعود به جمال عبد الناصر إلى جمهوره

يحل اليوم 4 مارس ذكرى ميلاد الفنان جمال عبد الناصر، والذى عرف ببشرته السمراء، وملامحه الهادئة وتجسيده لأدوار الفتى المصري.



غاب جمال عبد الناصر سنوات عن الدراما والسينما، واكتفى بدور ضيف الشرف في أعمال مهمة ومنها مسلسلات الفنان عادل إمام.



لكن هذا العام، يعود جمال عبد الناصر بقوة لجمهوره من خلال مسلسل "حكايتي" بطولة ياسمين صبري.



ويجسد عبد الناصر دور والد ياسمين، وهذا العمل يعتبر الأول بينه وبين ياسمين صبري.



يذكر أن مسلسل "حكايتى" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ياسمين صبري، في الدراما التليفزيونية، وهو إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.



