أمريكا تهدد فنزويلا برد قوي في هذه الحالة

هدد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الإثنين، نظام الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وحلفائها سيردون بقوة على مادورو إذا تم المساس بأمن زعيم المعارضة خوان جوايدو، لدى عودته إلى البلاد.





وقال بولتون في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "الرئيس الفنزويلي المؤقت، خوان جوايدو، أعلن عودته من جولته الخارجية إلى فنزويلا، أي تهديدات في حقه وأي أعمال عنف قد يتعرض لها حال عودته، سيقابلها رد عنيف من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".





وكان جوايدو أعلن مغادرة بلدة ساليناس الساحلية الإكوادورية، واعتزامه العودة لبلاده لتزعم احتجاجات جديدة ضد الرئيس نيكولاس مادورو، حيث قام بجولة في دول أمريكا اللاتينية، خلال الأيام الماضية، بهدف كسب تأييد دولي.



