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منوعات

Samsung تكشف عن باور بانك لاسلكي لـ Galaxy S10 سعة 10 آلاف أمبير

الإثنين 04/مارس/2019 - 04:37 ص
صدى البلد
كريم جمال
كشفت شركة Samsung الكورية الجنوبية عن مخزن طاقة محمول "باور بانك" لاسلكي، خاص بأحدث هواتفها Galaxy S10، بسعة كبيرة تبلغ 10 آلاف أمبير.

ومن المفترض أن تكشف الشركة الكورية عن هاتفها الجديد فى 8 مارس الجاري رسميًا فى المتاجر، بينما أتاحت الحجز المسبق عن البارو البنك ضمن الموقع الخاص بها فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستطيع الباور البانك شحن الهاتف مرتين ونصف بصورة كاملة، فبطارية الهاتف سعة 4100 ميللي أمبير، مقابل سعر 60 دولار أمريكي، ويأتى بلونين هما السيلفر والوردي.
Samsung تكشف عن باور بانك لاسلكي لـ Galaxy S10 سعة 10 آلاف أمبير
Samsung تكشف عن باور بانك لاسلكي لـ Galaxy S10 سعة 10 آلاف أمبير

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