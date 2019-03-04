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مرأة

4 أغراض في المطبخ اغسليها جيدا حفاظا على لونها

الإثنين 04/مارس/2019 - 08:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
كشف موقع "هيلث" أن هناك أدوات تحتاج مزيدًا من الاهتمام خلال تنظيفها، لأن مرور الوقت يغير لونها وشكلها ويقصر عمر صلاحيتها، سنعرضها لك في الأسطر التالية.

الخلاط الكهربائي:
بعد كل استخدام يحتاج الخلاط الكهربائي إلى الغسيل الجيد بالصابون السائل والليف وفك الشفرات منه، حتى تتخلصي من جميع الشوائب وبقايا المشروبات المخفوقة به، وتنظيفه لا يعتمد على الماء فقط لأن هذا مع مرور الوقت وكثرة الاستخدام سيغير لونه ويجعله يبدو قديما ومهملًا.

أكواب زجاجية:
نشرب طوال اليوم الكثير من المشروبات الساخنة مثل الشاي الأسود أو القرفة أوغيرهما، والتي رغم خلوها من اللبن والدهون إلا أنها تترك أثرا من لونها في الكوب، لذا يجب فركه جيدا بعد كل استخدام بالليفة والصابون السائل بحيث نتخلص من بقايا لون المشروبات ونحافظ على مظهر الكوب زجاجيا جديدا وشفافا مهما كثر استخدامه.

صفاية اللبن:
الصفايات الصغيرة الضيقة التي تستخدم في تصفية اللبن وربما العصائر من الأغراض التي تطلب غسيلًا جيدا، لأنها تخزن بقايا أي مشروب تصفيه بين ثناياها، لذلك لا تنسي فركها جيدا وربما تحتاجين لإزالة الشوائب بين أركانها بطرف الشوكة حتى تحافظي عليها أطول وقت ممكن.

رخامة المطبخ:
لا تستهيني برخامة المطبخ بمسحها فقط بالماء، ولكن عليكِ الاهتمام بها وتنظيفها باستمرار بالليفة وصابون الأطباق مع تجنب المنظفات الطبيعية الحمضية كالخل وحمض الليمون وغيرهما، لأنها قد تخدش الرخام، أما لإزالة البقع قومي بتحضير معجون من الماء وبيكربونات الصودا وتركه على البقعة لـ 24 ساعة على الأقل ومن ثم غسله.​

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