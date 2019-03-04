ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

تقارير إيرانية: سرقة مخطوطات توراتية عمرها 400 عام

الإثنين 04/مارس/2019 - 06:45 ص
صدى البلد
كريم جمال
أفصحت تقارير إخبارية إيرانية، عن سرقة 3 مخطوطات قديمة للتوراة من معبد "عزرا یعقوب" بالعاصمة طهران، والذي يعد من أقدم المعابد للطائفة اليهودية في إيران.

وبحسب سبوتنك، قال الناشط في التراث الثقافي، شهرام شهريار، إن سرقة المخطوطات، شكلت صدمة للمجتمع اليهودي الذي يعيش في هذه المنطقة، وأوضح أن المخطوطات المسروقة، يعود عمرها لمئات السنين ويصل عمر بعضها إلى 400 سنة.

ويعيش ما بين 15 إلى 25 ألف يهودي في إيران، معظمهم في طهران وأصفهان وشيراز.

ترشيحاتنا

أحمد موسى: قنوات الإرهاب تستهدف برنامج على مسئوليتي بنسبة 70%

بأقل مجهود .. إليكِ رجيم سريع لنحت قوامك

انهيار كوبري للمشاة بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بطوخ.. الإدارة العامة للمرور: توقف الحركة في الاتجاهين.. واللجوء للتحويلات المرورية.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين

المرأة الشيطان تثأر لكرامتها بالدم

صقر: خطة جديدة لتطوير السكك الحديد بالتعاون مع الجامعات قريبًا

الحبيب الجفري يحذر من فعل شائع بـ فيسبوك يعادل إثمه قتل مؤمن

خالد الغندور عن فوز الزمالك على بترو أتليتيكو: انتصار المبادئ.. فيديو

اقرا الحادثة .. كلاب البهوات شوهت وجوه الأطفال والكبار.. حكايات مأساوية للضحايا ..عاطل يستعين بأصدقائه لقتل زوجته واغتصاب صديقتها ببولاق الدكرور

إعصار عنيف يضرب ولاية ألاباما ويقتل العشرات

شاهد.. مأساة الشعب السوري في أرابز جوت تالنت

قرار جديد من الكويت بشأن العمالة المصرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

80 صورة ترصد تاريخ آثار كوم الشقافة في الإسكندرية طوال 120 سنة

صحيفة بريطانية تنشر قصة زواج مؤثرة بطلها المرض اللعين.. صور

حفل زفاف جماعي لـ 50 عروسا من اليتيمات بالفيوم .. صور

نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما وطفلين.. صور

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

فيديو

شاهد .. ثعبان ضخم يفزع سيدة بعدما لدغها وهي نائمة
شاهد.. رانيا يوسف تحضر الملوخية والدجاج والباذنجان المخلل
رامي عياش يطرح أغنية وصفولي عيونك ..فيديو
أحمد موسى يشكر موقع صدى البلد وأحمد صبري رئيس التحرير لعدم الوقوع في فخ السوشيال ميديا بشأن وزير النقل .. فيديو
زيزى عادل توضح حقيقة صلة القرابة بينها وبين محمد رمضان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟