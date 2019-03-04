تقارير إيرانية: سرقة مخطوطات توراتية عمرها 400 عام

أفصحت تقارير إخبارية إيرانية، عن سرقة 3 مخطوطات قديمة للتوراة من معبد "عزرا یعقوب" بالعاصمة طهران، والذي يعد من أقدم المعابد للطائفة اليهودية في إيران.



وبحسب سبوتنك، قال الناشط في التراث الثقافي، شهرام شهريار، إن سرقة المخطوطات، شكلت صدمة للمجتمع اليهودي الذي يعيش في هذه المنطقة، وأوضح أن المخطوطات المسروقة، يعود عمرها لمئات السنين ويصل عمر بعضها إلى 400 سنة.



ويعيش ما بين 15 إلى 25 ألف يهودي في إيران، معظمهم في طهران وأصفهان وشيراز.