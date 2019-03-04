جيش الاحتلال يفتح النار على فلسطينيين زعم أنهم دهسوا جنودا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن فلسطينيين مشتبها بهم دهسوا بسيارتهم عددا من الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.



وقال جيش الاحتلال في بيان: "القوات أطلقت النار على المهاجمين الثلاثة".



وأضاف البيان: "اثنين من المهاجمين تم تحييدهم بعد أن دهسوا عددا من الجنود وأن ثالثا أصيب إصابة طفيفة".



وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن اثنين من المهاجمين قتلا. ولم يعلق الجيش على حالة الجنود الذين دهستهم السيارة.