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أخبار العالم

قرار جديد من الكويت بشأن العمالة المصرية

الإثنين 04/مارس/2019 - 06:56 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
صرحت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في الكويت مريم العقيل، أمس بأن إتمام الربط الآلي مع الدول المُصدرة للعمالة، ومن ضمنها مصر، يساهم بصورة فاعلة في تقنين عمليات الاستقدام الخارجية.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن العقيل قولها: "هذا الربط لا يعني فتح سوق العمل أمام عمالة هذه الدول، بل يقضي على العقود الوهمية وتجارة الإقامات، والعمالة الهامشية المسربة إلى السوق".

وأضافت: "هيئة العمل تعكف حاليًا على إتمام إجراءات ربط النظم الآلية بين الكويت ومصر فيما يخص استقدام العمالة، وجارٍ استكمال الإجراءات التي سيشملها النظام، ومن ضمنها تحديد الآلية التي بناءً عليها سيتم إدخال العقود والبيانات الخاصة بالعمالة المستقدمة".

وتابعت بالقول: "الربط الآلي يستهدف بصفة أساسية حماية سوق العمل وتأمين حاجته من العمالة على نحو سليم، لا فتح باب طلب العمالة دون ضوابط ومعايير"، مؤكدة أن "تطوير النُظم الآلية المتعلقة بالاستقدام يضمن حماية العمالة وأصحاب العمل على حد سواء".

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