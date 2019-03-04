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بذور مهملة تساعد على التخسيس وتقوى الذكورة وتزيد القدرة الإنجابية

الإثنين 04/مارس/2019 - 07:08 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يجهل العديد من الأشخاص تناول بعض الأطعمة والبذور الطبيعية التي تفيد الصحة وتساعد على خسارة الوزن ،لذلك كشف موقع "بولد سكاي" عن فوائد تناول هذه البذور.

ووفقا لما جاء به الموقع أن لبذور الفجل كافة الفوائد التي تعالج اضطرابات الجهاز الهضمي، بما في ذلك مشاكل الهضم، والإمساك. مفيد للمرارة. ومدرًا للبول. تصنّف هذه البذور على أنّها واحدة من أقوى المضادات الطبيعيّة للبكتيريا والفطريات والجراثيم.

وأكد الموقع أن بذور الفجل تقاوم مرض السرطان و تعالج مشاكل الطمث ،وتعتبر منظم جيد لضغط الدم، لاحتوائها على البوتاسيوم، وتعزّز من إنتاج الإستروجين الأنثوي. تقوّي الدم، حيث تحتوي على الحديد.

وتقوي الوظائف والقدرات الدماغية، وذلك لاحتوائها على المغنيسيوم والفسفور بنسبة عالية. تحتوي على الكلوروفيل، وتحسن من عملية التمثيل الغذائي.

تمنع اضطرابات انقطاع الطمث لدى السيدات ،و تعد من المقويات الجنسية للرجال، حيث ترفع من مستوى الخصوبة، وتزيد القدرة على الإنجاب.

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