طارق شوقي: عرضنا منظومة تطوير التعليم المصري في دبي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جمهورية مصر العربية قد شاركت في "المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي" من ٢٦ إلى ٢٨ فبراير ٢٠١٩.





وقال الوزير في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: تشرفت مع وفد مصري من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتمثيل مصر في "المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي".





وأضاف الوزير: قدمت عرضًا لمنظومة تطوير التعليم المصري في افتتاح المؤتمر ، كما شاركت الوزراء العرب في تفقد المعرض ، بالإضافة إلى مشاورات مكثفة مع وزراء التعليم في دولة الإمارات والبحرين.



