مزارع يقتل زوجته وينتحر.. والسبب

كشف رجال المباحث بمركز جرجا عن لغز العثور على جثتي مزارع وزوجته داخل منزلهما بقرية البربا، وتبين أن المجني عليه الأول أطلق الرصاص من بندقية آلية على زوجته، ثم انتحر بسبب عدم إرسال أبنائهما نقودا إليه، ومناصرة زوجته لهم وعثر على خطاب بخط يده يفيد عزمه على ارتكاب الواقعة.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود بلاغ بمقتل شخصين بقرية البربا وانتقل ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز.



وبالفحص تبين مقتل "خلف. ر. ح. ع" 57 عاما مزارع، وزوجته "نعمة. ا. ع. ر" 45 عاما ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية آثر إصابتهما بطلقات نارية متفرقة بالجسم، بحوش ملكهما أمام منزلهما وعثر بجوارهما على بندقية أليه.



وعثرت النيابة العامة، على خطاب بخط يد المجني عليه بين طيات ملابسه، مفاده العزم علي قتل زوجته والانتحار، وقد أسفرت تحريات المباحث عن حدوث عدة مشاجرات بينه وبين أنجاله في الفترة الأخيرة لتكرار عدم إرسالهم مبالغ مالية للإنفاق منها ومناصرة زوجته لهم، وقد أكدت التحريات قيام المجني عليه بإطلاق أعيرة نارية صوب زوجته وقيامه بالانتحار عقب ذلك، وتبين أن البندقية التي عثر عليها بمكان الواقعة خاصة بالمجني عليه.

