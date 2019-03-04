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منوعات

القبض على طفلة قتلت رضيعا

الإثنين 04/مارس/2019 - 07:56 ص
صدى البلد
كريم جمال
قبضت الشرطة الأمريكية على طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، بتهمة قتل رضيع عمره عام واحد، في مقاطعة برنس جورج بولاية ماريلاند الأمريكية.

وبحسب سبوتنك، اعترفت الفتاة بتعمد إصابة باكستون ديفيس، وقال والدا الطفل، إنهما تركا ابنهما مع أم الفتاة، وروت أم الفتاة أنها غادرت منزلها مع ابنتها الأخرى وتركت الفتاة الصغيرة مع الرضيع، وعند العودة وجدت الأم الطفل مصابا بجروح خطيرة، وكسر في الجمجمة.

وأشار تقرير الشرطة، إلى أن الإصابات التي لحقت بالرضيع، ناجمة عن سقوطه من أعلى السرير، كما اعترفت الفتاة الصغيرة باعتدائها على الطفل.

وقال مدير شرطة المقاطعة، بريان رايلي، إن الشرطة ليست متأكدة بعد من دوافع الفتاة الصغيرة، مضيفا "لا أعرف ما هو الدافع الذي سيكون لدى طفلة عمرها 11 عاما لإحداث إصابات عمدا لطفل عمره عام".

وطالب والد الطفل باكستون بتوجيه الاتهام أيضا إلى أم الفتاة.

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