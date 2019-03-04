ورشة عمل لقومي المرأة ببني سويف احتفالا بمرور 100 عام على نضالها.. صور

نظم فرع المجلس القومي ببني سويف وجامعة بني سويف وصندوق التنمية الثقافية، ورشة عمل بعنوان " أصل الحكاية" لتدريب ٥٠ فتاة من قرى مختلفة " شريف باشا ، إهناسيا ، الواسطى ، النويرة ، الحلابية ، سمسطا"، وذلك للتدريب على الحرف التراثية" النحاس ، الخياميه، وتمكين الذات".



وافتتح الورشة ايزيس محمود مدير عام التدريب بالمجلس القومي للمرأة، و إيمان عبد المحسن مدير عام الأنشطة بصندوق التنمية الثقافية ونرمين محمود مقرره فرع المجلس ببني سويف وليلى ابو عقل مقرر مناوب الفرع.



وحاضر فيها محمد سعد مدير مركز النيل للإعلام ببني سويف عن مهارات الاتصال والتواصل وفهم الآخر، كما تم عمل ورش عمل للحرف التراثية ، وأشرف على الورش التدريبية الدكتور هشام بشري نائب رئيس جامعة بني سويف لشئون خدمة المجتمع .



يأتي ذلك في إطار الاحتفالات بمرور ١٠٠ عام على تاريخ نضال المرأة المصرية ١٩١٩ حتى ٢٠١٩.