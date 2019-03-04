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ديني

المأذونين الشرعيين: توثيق العقود الكترونيا يقضي على زواج القاصرات.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 08:52 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ إبراهيم سليم، رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين، إن فكرة المأذون أو التوثيق الإلكتروني مطروحة منذ عام 2015، منوها أن هناك بروتوكول تعاون بين وزارتي الاتصالات والعدل لتفعيل هذا المقترح.

وأضاف سليم، في لقائه على فضائية "دى إم سي"، أن مضمون هذا المقترح أن يتم التوثيق بطريقة إلكترونية بدلا من الطريقة اليدوية، فيتم إدخال بيانات الزوج والزوجة عن طريق قارئ البيانات واتصالها بالأحوال المدينة وربط البيانات بالرقم القومي للزوج والزوجة.

وأشار إلى أن فائدة هذا العمل هو معرفة أحوال الزوجة فقد تكون مثلا متزوجة من أخر أو تكون تحت السن فنقضي بذلك على ظاهرة زواج القاصرات.

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