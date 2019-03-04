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رشا مجدي: البرنامج الموحد لقراءة عدادات الكهرباء يضمن حق المواطن.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:05 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قالت الإعلامية رشا مجدى، إنه من حق كل مواطن أن يشعر بتحسن فى جميع الخدمات التى تقدم له، كما أن الحكومة تبحث شكاوى المواطنين لحلها فى أسرع وقت، لذلك بحثت الحكومة شكاوى المواطنين بشأن فواتير الكهرباء.

وأضافت رشا مجدي، خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن وزارة الكهرباء والطاقة المتعددة تستعد لإطلاق برنامج موحد جديد لتسجيل قراءة العدادات، مشيرة إلى أن البرنامج الجديد سيضمن إصدار فاتورة سليمة تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن.

وأكدت أن البرنامج الموحد سيقضى على مشاكل قراءات العداد والفواتير الخاطئة، موضحة أن كل المواطنين يعانون من مشاكل وأخطاء فى قراءات العدادات.

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