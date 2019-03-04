العالم مصطفى السيد يشارك في صالون البحث العلمي الأول لعام 2019

عُقد، أمس، الصالون العلمي الأول الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي كأحد الفعاليات في شهر العلوم المصري السادس، وذلك بحضور المئات من الطلاب والتلاميذ والعلماء بمسرح السلام بشارع القصر العيني.



وافتتح الصالون باستضافة العالم المصري الكبير الدكتور مصطفى السيد، وتناول الحوار أحدث تطورات أبحاثه في علاج السرطان بالذهب والاستعداد لبدء إجراء تجارب سريرية لهذا النوع من العلاج، وافتتح الصالون الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأدار الحوار الصحفي أشرف أمين رئيس القسم العلمي بالأهرام.



وفى حديثه، قال العالم المصري مصطفى السيد، إنّ العالم لم يصل إلى علاج نهائي للقضاء على السرطان، وهناك ملايين يموتون سنويا بسببه، موضحا أن العلاجات الكيماوية والجراحية تقضي عليه بشكل جزئي.



وأضاف السيد، خلال الصالون العلمي لأكاديمية البحث العلمي، أنّ العمليات الجراحية لا تقضي على الخلايا السرطانية تماما، فهي قادرة على الهروب إلى باقي أجزاء الجسم عند شعورها بالخطر، وبالتالي لا يكون الجراح قادرا على استئصال السرطان كاملا من الجسد.



وفى إطار تبسيطه للعلوم أوضح السيد أنّه لا يمكن استئصال الخلايا السرطانية من الجسد لكن يمكن الحد من انتشارها اولًا، موضحا أنّه يمكن إعاقة حركتها عن طريق رفع درجات الحرارة حولها لتدمير أطرافها، ثم تدمير الخلية من الداخل نسبيا، وبالتالي تكون غير قادرة على الحركة أو الانقسام.



وأضاف أنّه يمكن رفع درجة الحرارة في المكان الموجود به السرطان، من خلال محلول يتم حقنه بجزيئات الذهب التي ترتفع حرارتها، عند تعرضها للضوء تحت الأحمر الذي تمتصه الجزيئات ثم تحويله إلى حرارة.



وأوضح "السيد"، أنّ هناك دعمًا ماديًا وعلميًا من أكاديمية البحث والتكنولوجيا، فضلا عن العديد من تجارب العلماء المصريين، وقد أجريت الكثير منها على الحيوانات. مجيبا عن العديد من أسئلة الجمهور مثل متى بدأت الفكرة؟ ومتى سترى النور؟ هل جزيئات الذهب آمنة؟ وهل تصلح لكل أنواع السرطان؟



وعلى هامش الصالون، سلم رئيس الأكاديمية درع الأكاديمية للدكتور مصطفى السيد تقديرًا لجهوده في مجال البحث العلمي، كما سلم درع الأكاديمية أيضاَ للأستاذ أشرف أمين، رئيس القسم العلمي بجريدة الأهرام، وذلك تقديرًا لدور الإعلام العلمي في خدمة المجتمع.