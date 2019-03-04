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أخبار البلد

سفير مصر ببرلين: من الضروري الترويج لتنوع المقصد السياحي المصري بألمانيا

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:19 ص
السفير بدر عبد العاطي
السفير بدر عبد العاطي
أ ش أ
أكد السفير بدر عبد العاطى سفير مصر ببرلين، أهمية الترويج لتنوع المقصد السياحي المصري داخل السوق الألماني وما يتميز به من ميزة نسبية وتنافسية بالمقارنة بالمقاصد الأخرى سواء سياحة الشواطئ والغطس أو السياحة الثقافية أو السياحة العلاجية والمستوى المتميز للأسعار والخدمة الفندقية والسياحية في مصر.

وشدد عبد العاطي - فى تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين - على أهمية مزيد من الترويج للسياحة الثقافية خاصة في ضوء الاكتشافات الأثرية العديدة وغير المسبوقة عام 2018 وقرب افتتاح المتحف الكبير عام 2020، منوها بتدشين شركة "توي" - أكبر شركات السياحة في ألمانيا والعالم - خط طيران مباشر بين مدينة فرانكفورت ومدينة الأقصر مؤخرا لمزيد من الترويج للسياحة الثقافية بمصر.

ولفت إلى أن المشاركة المصرية فى بورصة السياحة ببرلين لعام 2019 - التي تنعقد بعد غد الأربعاء وتستمر عدة أيام - ستكون متميزة وفعالة أسوة بالسنوات الماضية باعتبار هذه البورصة هى أهم بورصة للسياحة على مستوى العالم.

وأضاف أن المشاركة المصرية تتناسب مع مكانة وحجم هذا الحدث السياحي السنوي الكبير، وتأتى على المستوى الرسمى ممثلا في وزيرة السياحة ومحافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وعلى مستوى القطاع الخاص ممثلا فى العديد من شركات السياحة والسفر ومنظمى الرحلات المصرية لعرض المنتج السياحي المصري المتميز والمتنوع على شركات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات في ألمانيا والعالم كله.

وأكد السفير، المشاركة الرسمية القوية والمتمثلة فى وفد ترأسه وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط لاسيما وأن هناك عدة لقاءات تعقدها الوزيرة مع شركات السفر والسياحة الألمانية والعالمية ومع عدد من كبار المسئولين الألمان.

وأوضح أن السفارة المصرية ببرلين تقوم بترتيب هذه المقابلات الرسمية فى إطار مزيد من تنسيق العلاقات مع الجانب الألمانى ممثلا في الحكومة والبوندستاج الألماني، كما يجري الوفد المصري لقاءات مع شركات السفر والسياحة ومنظمى الرحلات الألمانية والعالمية بهدف تعظيم الاستفادة من هذه المشاركة .

وكانت مصر قد استقبلت العام الماضي 11 مليونًا و346 ألفًا و389 سائحًا، قضوا 121 مليونًا و497 ألفًا و447 ليلة سياحية.

يذكر أنه طبقا لمصادر ألمانية فسجل السوق الألماني أعلى نمو أوروبي من حيث تعداد السائحين الوافدين إلى مصر بواقع مليون و707 آلاف و382 سائحًا ألمانيًا.

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