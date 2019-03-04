مسابقة للتصوير الفوتوغرافي حول التسامح في الإمارات

أطلقت إحدى المدارس في دبي بالشراكة مع "نيكون"، الشركة الرائدة عالميًا في قطاع التصوير الفوتوغرافي، مسابقة تصوير فوتوغرافي تمتد لشهر كامل، وذلك في إطار سعيها لتحقيق التواصل والاندماج بين الثقافات المتنوعة للمدارس في الإمارات العربية المتحدة.



ودعت المدرسة الطلاب في جميع المدارس في الإمارات العربية المتحدة لإظهار إبداعاتهم واستكشاف مفهوم التسامح من خلال التصوير الفوتوغرافي. وستمنح المدرسة طالبين موهوبين فرصة للفوز بواحدة من أحدث كاميرات "نيكون" الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة، فضلًا عن عرض أعمالهما في المدرسة.



انطلقت المسابقة من خلال ورشة عمل لأحد مدرسي "نادي نيكون للتصوير" في المنطقة، وهي مسابقة مفتوحة أمام جميع الطلاب الذين يدرسون في الإمارات العربية المتحدة والذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة والثامنة عشر من العمر، وتستمر حتى 28 من مارس. وسيتم اختيار الفائزين بتاريخ 31 من مارس.



وسيتم تقييم الأعمال المشاركة في المسابقة بناءً على أربعة ركائز أساسية تشمل الإبداع، وارتباط العمل بفكرة التسامح، والمهارة الفنية، والأثر البصري التي ستتركه هذه الصور الفوتوغرافية على لجنة التحكيم.

