القبض على عاطل لاتهامه بالشروع فى قتل مندوب مبيعات بسبب خلافات مالية

أصيب مندوب مبيعات مقيم بحى أبو الريش بمدينة دمنهور "بجرح طعنى شبه نافذ بالظهر وآخر قطعى بالوجه " إثر تعدى عاطل عليه بمطواة بسبب خلافات مالية فيما بينهم وتم نقل المصاب للمستشفى العام تحت تصرف النيابة.



اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من قسم شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول لمدعو أنس .ا.ا.25 سنة مندوب مبيعات ومقيم أبوالريش بدائرة القسم .. مصاب "جرح طعنى شبه نافذ بالظهر وآخر قطعى بالوجه " .



وبسؤاله اتهم المدعو كريم .ا.ح31سنة عاطل ومقيم بذات العنوان .. بالتعدى عليه بسلاح أبيض ( مطواه ) كانت بحوزته وإحداث إصابته .. بسبب خلافات مالية بينهما .



وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، و بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بإحدى المجارى المائية..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.