سفير الدنمارك: استراتيجية المجلس القومي للمرأة مثيرة للإعجاب

أبدى سفير الدنمارك في القاهرة توماس أنجر كريستنسن، إعجابه بالاستراتيجية المصرية في دعم المرأة وتحسين المناخ حولها، والحرص على أن تكون عنصرا فاعلا في المجتمع المصري.



وقال «أنجر» خلال لقائه الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة: «إن استراتيجية المجلس القومي للمرأة 2030 مثيرة للإعجاب، كما أنها تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة».



واستقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، السفير توماس أنجر، سفير الدنمارك في القاهرة، أمس الأحد.



وحرص السفير الدنماركي على إبداء إعجابه باستراتيجية المجلس القومي للمرأة عبر صفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر «تويتر»؛ حيث نر صورة جمعته بالدكتورة مايا مرسي، معلقا عليها: «قبل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس».