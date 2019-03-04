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الشتاء الحالي الأشد سخونة في هونج كونج على الإطلاق

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:02 ص
حرارة مرتفعة
حرارة مرتفعة
أ ش أ
أفادت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الشمالية بأن الشتاء الحالي هو الأشد سخونة على الإطلاق في الإقليم، وأن الشهر الماضي كان ثاني أكثر شهور فبراير حرارة على الإطلاق منذ 135 عاما، حيث بلغ متوسط درجة الحرارة 3ر3 درجة أعلى من المعدل الطبيعي.

وعزا المرصد الفلكي هذا، وفقا لصحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست)، إلى ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي و التوسع الحضري على المستوى المحلي.

وأشار المرصد إلى أن المعدل المتوسط لدرجات الحرارة بين ديسمبر وفبراير الماضيين كان 1ر19 درجة مئوية، وهو أعلى مستوى منذ بدء التسجيلات في عام 1884 وبزيادة 7ر0 درجة عن المعتاد.

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