داليا أيمن للمشاهدين: كل يوم جديد نعيشه نعمة من الله .. فيديو

قالت الإعلامية داليا أيمن، إن كل يوم جديد نبدأه فى حياتنا يعتبر هدية من ربنا، مؤكدة أنه يجب أن نحمد الله كل يوم على إشراقة شمس جديدة.



وأضافت "مجدى" خلال حديثها ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، اليوم الإثنين، أنه يجب أن نحمد الله على نعمة الصحة، وأن نحمد الله على إعطائنا الفرصة لتصحيح اخطائنا.



وأكدت أن كل يوم جديد نعيشه يعتبر من نعمة من الله، ويجب ان نشعر بقيمة الوقت وقيمة الناس الموجودة فى حياتنا.

