أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 4-3-2019

استقرت أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم، الاثنين 4- 3 - 2019، حيث تراوح سعر الطماطم بين 2 و5 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 3.50 إلى 6.50 جنيه للكيلو، والبصل من 3 إلى 5.50 جنيه.



وسجلت كيلو الكوسة من 6 إلى 9 جنيهات، والفاصوليا من 17 وحتى 21 جنيهًا، الفلفل الرومي بـ7 جنيهات، الثوم بـ15 جنيهًا، واللفت بـ170 قرشًا، البنجر بـ4 جنيهات وسجل الخيار 4 جنيهات.



وبلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي 6 جنيهات، الباذنجان البلدي 7 جنيهات، البسلة 12 جنيهًا، والبطاطا 3.50 جنيه.



وفيما يتعلق بالفاكهة، سجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، التفاح الجولدن من 12 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا.



وسجل سعر كيلو البرتقال البلدي 2.5 جنيه، البرتقال السكري 4 جنيهات، الليمون الحلو 7 جنيهات، البرتقال أبو سرة 4 جنيهات، الليمون البلدي بـ8.50 جنيه، واليوسفي 7 جنيهات.







