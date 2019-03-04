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حوادث

ضبط متهم هارب من حكم مؤبد بحوش عيسى

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:32 ص
ضبط متهم هارب من
ضبط متهم هارب من حكم مؤبد بحوش عيسى
جمالات الدمنهورى
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة حوش عيسى من ضبط متهم هارب من حكم مؤبد بقضية "اتجار بالمخدرات"، وتم التحفظ على المتهم لحين العرض على النيابة العامة.

اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا من اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بقيام ضباط وحدة مباحث مركز شرطة حوش عيسى يفيد بضبط المتهم "سعيد .ع.م" 44 سنة، ومقيم عزبة عبدالستار توفيق بمركز حوش عيسى.. فى قضية جنايات مركز حوش عيسى "مخدرات" والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن المؤبد.

وبمواجهة المتهم اعترف بالحكم الصادر ضده أرى تسليمه.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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