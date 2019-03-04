هكذا هنأت هند صبري أحمد السقا في عيد ميلاده

رغم مرور أيام على عيد ميلاده الـ46، إلا أن الفنانة التونسية هند صبري لم تفوت عليها فرصة تهنئة النجم أحمد السقا بهذه المناسبة.



ونشرت "هند"، صورة تجمعها بـ"السقا" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، من فيلم الجزيرة وعلقت قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا أجدع أحمد سقا".



يشار إلى أن هند صبري شاركت أحمد السقا في بطولة 3 أفلام الجزيرة في جزئيه الأول والثاني، وفيلم "إبراهيم الأبيض"، وظهر السقا كضيف شرف في مسلسل النجمة التونسية "عايزة أتجوز".

