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ديني

المأذونين الشرعيين تناشد مجلس النواب بسرعة إصدار قانون نقابتهم.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:23 ص
صدى البلد
محمد شحتة
ناشد الشيخ إبراهيم سليم، رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين، مجلس النواب بسرعة الموافقة وإصدار قانون نقابة المأذونين الشرعيين

وقال سليم، في لقائه على فضائية "دى إم سي"، أن القانون حاليا يناقش في مجلس النواب وحصل على موافقة مبدأية في اللجنة الدينية، وفي انتظار مناقشته في اللجنة التشريعية تمهيدا لإصداره وإقراره، منوها أن خروج النقابة للنور يسهل العمل أكثر للمأذونين.

وأشار إلى أن لائحة العمل تلزم أى مأذون أن يكون له مقر ثابت يمارس عمله فيه داخل المنطقة المخصصة له.

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