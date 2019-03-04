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الزراعة تكشف حقيقة ظهور نوع جديد من أنفلونزا الطيور..فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:26 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه تم اكتشاف نوع جديد من مرض أنفلونزا الطيور "h5n2" بأحد مزارع البط؛ حيثُ أنه تتم الرقابة على المزارع من قبل الوزارة من حين لآخر حتى لا ينتشر فيروس دون علم الزراعة.

وأشارت "محرز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دى إم سي" ،اليوم الإثنين، إلى أن هذا النوع من الفيروس نتيجة الإصابة بفيروسين مما خلق الفيروس الثالث "h5n2" ، وعلى هذا الأساس تم اتخاذ الإجراءات وتم إعدام البط.

وأوضحت "نائبة وزير الزراعة " أن الوزارة على أتم الإستعداد لمواجهة هذا الفيروس.

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