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منوعات

إنقاذ 32 شخصا من قارب سياحي في البرتغال

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:29 ص
قارب
قارب
أ ش أ
أنقذت السلطات البرتغالية، 32 شخصا من قارب سياحي إثر تسرب المياه إليه عقب اصطدامه بصخرة خلال قيامه بجولة في كهف بمدينة "الغرب".

وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية أن الكسر وقع عند ارتطام القارب بصخرة خلال قيامه برحلة بحرية ساحلية على طول شاطئ مدينة الغرب بأقصى جنوب البرتغال، وقد عاد إلى "بورتيماو"، حيث جنح إلى شاطئ بورتيماو مارينا لتجنب الغرق وتم إنقاذ جميع من كانوا على متنه ومن بينهم 5 أطفال.

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