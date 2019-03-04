تقديم تظلمات الحذف من التموين يتصدر نشرة أخبار صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الأربعاء، أبرز وأهم أخبار الصحف المحلية والعالمية.



ومن أهم الأخبار المحلية:

إفريقيا تبدا مشوار التنمية.. السيسي: تطوير البنية التحتية بالقارة ومصر محور للربط الكهربائى مع أوروبا.

التنسيق مع كينيا لتحقيق النمو والاستقرارا ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

اجتماع برئاسة مدبولى لبحث جذب الاستثمارات الأمريكية.

التعليم: سننتهى خلال 10 ايام من اختبار كل المتقدمين لوظيفة معلم مؤقت.

التموين: تقديم تظلمات الحذف من المنظومة عن طريق الموقع الإليكترونى فقط.

رئيس التأمين الصحى: إنشاء مركزين لعلاج الأمراض النادرة بالصعيد قريبًا.

صقر: خطة جديدة لتطوير السكك الحديد بالتعاون مع الجامعات قريبًا.

الزمالك يحقق المطلوب ويحصل على 3 نقاط مهمة بفوزه على بترو أتليتكو بهدف.



أما الأخبار العالمية:

بوتفليقة يترشح لولاية خامسة..ويتعهد بانتخابات رئاسية مبكرة حال فوزه.

واشنطن: منع جوايدو من العودة إلى فنزويلا سيواجه بإجراءات أمريكية حاسمة.

