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تقديم تظلمات الحذف من التموين يتصدر نشرة أخبار صباح البلد.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:32 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الأربعاء، أبرز وأهم أخبار الصحف المحلية والعالمية.

ومن أهم الأخبار المحلية:
إفريقيا تبدا مشوار التنمية.. السيسي: تطوير البنية التحتية بالقارة ومصر محور للربط الكهربائى مع أوروبا.
التنسيق مع كينيا لتحقيق النمو والاستقرارا ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
اجتماع برئاسة مدبولى لبحث جذب الاستثمارات الأمريكية.
التعليم: سننتهى خلال 10 ايام من اختبار كل المتقدمين لوظيفة معلم مؤقت.
التموين: تقديم تظلمات الحذف من المنظومة عن طريق الموقع الإليكترونى فقط.
رئيس التأمين الصحى: إنشاء مركزين لعلاج الأمراض النادرة بالصعيد قريبًا.
صقر: خطة جديدة لتطوير السكك الحديد بالتعاون مع الجامعات قريبًا.
الزمالك يحقق المطلوب ويحصل على 3 نقاط مهمة بفوزه على بترو أتليتكو بهدف.

أما الأخبار العالمية:
بوتفليقة يترشح لولاية خامسة..ويتعهد بانتخابات رئاسية مبكرة حال فوزه.
واشنطن: منع جوايدو من العودة إلى فنزويلا سيواجه بإجراءات أمريكية حاسمة.

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