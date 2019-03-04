إسكان النواب تطالب الحكومة بتنفيذ المخططات العمرانية للمدن والقرى والنجوع

طالب المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة وزارات (الدفاع، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق، والزراعة، والري) والجهات المعنية الأخرى بتوزيع خرائط الأحوزة العمرانية على محافظات الجمهورية وفقًا لآخر تصوير جوي تم اعتماده وأجرته القوات المسلحة للقرى والمدن، والعزب والكفور، والتى تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية لكي يتم تنفيذ الحيز العمرانى الجديد على الطبيعة بهم لحل أزمة الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكانية القديمة، وتوطين الخدمات العامة وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقارى لمواطني القرى والمدن بالمحافظات والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن.



وقال "والي" في بيان صحفي، الاثنين، إن إعداد المخططات العمرانية التفصيلية وتحديد الحدود الخارجية للحيز العمراني لكل مدينة أو قرية أو عزبة بثوابت أرضية وتوقيع نقاط الحيز العمراني، لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة ورصد التعديات التي تتم على الأراضى الزراعية والتصدي لها حفاظًا على الرقعة الزراعية، في ظل وجود مجموعة من العقارات المخالفة وسط أراضٍ زراعية حتى يمكن تحديد مصيرها.