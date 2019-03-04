شاهد.. طالب يخترع جهازا يوفر 7% من الكهرباء و5 مليارات جنيه سنويا

قال سعيد خالد، طالب بالمعهد الفنى الصناعى بالزقازيق إنه شارك بمهرجان إبداع بدورته السابعة بمشروع لتوفير 7% من الكهرباء لمصر من خلال جهازين أحدهما يتم تركيبه أسفل السيارة والآخر يركب أسفل الأسفلت بخمسة سنتيمترات.



وأضاف خالد فى لقاء خاص لبرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجهاز يحول شحن بطارية السيارة لنبضات وشحنات تشحن الكشافات الكهربائية، مؤكدًا أن المشروع يوفر على الدولة 5 مليارات جنيه سنويًا.



وتابع أن الجهاز يولد الكهرباء للكشافات الموجودة بالطرق، بتكلفة منخفضة.



