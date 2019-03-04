الصحف المصرية اليوم.. اهتمام بلقاء الرئيس بممثل بابا الفاتيكان.. خطة الإخوان لسرقة عقول شباب مصر عبر السوشيال ميديا.. وإبراز دخول الفراعنة عصر الطاقة النظيفة



- مسابقة ملكات جمال العالم في عيون عميد الأدب العربي

- كلام في كلام وكلام

- محنة القصبجي مع الفن والفقر وأم كلثوم



الأهرام :

الأهرام ركزت في صفحتها الأولى على بدء مشوار التمية في إفريقيا تحت العناوين التالية :



- إفريقيا تبدأ مشوار التنمية

السيسي: تطوير البنية التحتية بالقارة ومصر محور للريط الكهربائي مع أوروبا



ونشرت أيضا العناوين التالية :



- ارتياح بين الطلبة لجدول امتحانات الثانوية العامة

- مظاهرات مؤيدة لنتنياهو وأخرى تطالبه بالرحيل

- فوز علي فرج ونور الشربيني ببطولة العالم للاسكواش



وابرزت الجريدة تحقيقا حول تعدد الزوجات بعد تحريف تصريحات شيخ الازهر عن التعدد تحت العناوين التالية :



الرجال يريدونها بلا شروط .. والمراة ترفع شعار واحدة تكفي

سالم عب الجليل : كلام فضيلة الإمام جاء ردا على الأراء القائلة أن التعدد واجب



الاهرام :



تصدر الصفحة الأولى للأهرام مانشيت : 14 مجتمعا عمرانيا يزيد الرقعة العمرانية

ونشرت الجريدة ملف مميز في صفحتيها السادسة والسابعة تحت عنوان :

- شباب الإرهابية حان وقت التوبة



أبرزت الجريدة خبر أيضا عن المنتدى العالمي للتعليم العالي تحت عنوان :



يفتتحه الرئيس بمشاركة 1500 شخصية عربية وعالمية

- مستقبل التعليم العالي ينطلق من العاصمة الإدارية



ونشرت الجريدة ملف متابعة تحت عنوان :



- الجماعة تنتقم من شعب عزل خيانتها وإرهابها

- "خلايا الإخوان الإليكترونية منصات للأكاذيب والشائعات

-حتى لا ننسى " الإخوان تآمروا على مصر وتحالفوا مع أعدائها



الوطن :



أبرزت الجريدة في صفحتها الأولى خبر عودة سوريا للمشاركة في الاتحاد= البرلماني العربي تحت عنوان

- سوريا تعود إلى حضن الأشقاء بعد إنقطاع 8 سنوات .. والمقاطعة العربية تخنق قطر



ونشرت الجريدة ملفا خاصا عن الطاقة النظيفة تحت العناوين التالية :



انتاج اول مركبة كهربائية على أرض مصر بعد 40 يوما

الفراعنة يدخلون عصر الطاقة النظيفة

أبناء زويل يقودون معركة التحول إلى الأتوبيسات الكهربائية : وداعا للعوادم وإهدار الوقود



وأجرت الجريدة حوارا مميزا مع الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الإجتماع البارز والعميد السابق لكلية الأداب جامعة القاهرة .



في الفن اجرت الجريدة حوارا مع لقاء الخميسي أصدرت خلاله تصريحات نارية عن أجرها قائلة : أجري لم يزد مليما منذ 2011 وأنفق على أعمالي من مالي الخاص



اليوم السابع :



نشرت الجريدة ملفا عن الجماعة الإخوانية التي تروج للأفكار العدمية وعدم الانتماء و«الأممية الدينية» بأسلحة الأكاذيب وحروب الجيل الرابع وجاء ذلك تحت عنوان :



-خطة الإخوان لسرقة عقول جيل كامل من شباب مصر عبر "السوشيال ميديا".. التنظيم يوظف جروبات الرياضة والفن للتأثير على المراهقين بهدف التغطية على الانشقاقات.. واستهداف طلاب المرحلة الثانوية والجامعات لتكوين كتائب للمهام الخاصة والعمل على خلق جيل متمرد



كما اهتمت الجريدة بالعناوين التالية :



أخيرًا.. الفانوس المصرى ينافس الصينى بدعم "تنمية المشروعات"



السيسى: مصر مؤهلة لتصبح مركزا للطاقة



الرئيس يلتقى رئيس منظمة التنمية والتعاون للربط العالمى للطاقة.. ويؤكد: نسعى إلى تعزيز جهود التكامل الإقليمى وتطوير البنية التحتية فى أفريقيا.. ونتبنى نهج إرساء قيم التعايش وحرية العبادة



نهائيا.. امتحانات الثانوية تبدأ باللغة العربية 8 يونيو والختام 3 يوليو.. وزير التعليم يعتمد الجدول النهائى.. 10 أيام للامتحانات والفواصل تتجاوز 96 ساعة فى بعض المواد



ونشرت الجريدة ندوة للفنانة شهيرة تحت عنوان :



شهيرة فى ندوة "اليوم السابع": آية قرآنية سبب ابتعادى عن الفن وأخرى وراء ظهوري دون حجاب



وحوار للاعب شادى محمد تحت عنوان : الأهلى لا ينسى نجومه بس اللى يجرى ورا الفلوس لا نعرفه

اهتمت الجريدة بعدد من الموضوعات منها لقاء الرئيس بممثل بابا الفاتيكان ووزير خارجية كينيا ورئيس منظمة التنمية للربط العالمي للطاقة ونرصد اهم العناوين الخاصة بالجريدة كالتالي:وأجرت الجريدة حوارًا مميزا مع والدة الطفل زين قاهر السرطان، وأبرزت منه التصريح التالي في صفحتها الأولى:- أصعب لحظات حياتي عندما تجددت خلايا المرض اللعينأبرزت الجريدة أيضا في صفحتها السادسة تحقبق عن شبكة المشروعات الضخمة التي تنطلق من بور سعيد برعاية الرئيس الفترة المقبلة تحت عنوان- التامين الصحي والتحول الرقمي يبدأ من المحافظة – الطيور والأسماك المهاجرة تعود لبحيرة المنزل بعد التطهير – 300 مليون جنيه لاستكمال المستشفى الجامعي – مهلة شهرين لإنهاء مد الشبكة الإليكترونية ورصف الطرقفي الأخبار الاقتصادي نشرت الجريدة العناوين التالية- بدء العمل بالنظام الأساسي لصندوق مصر السيادي- المصيلحي 15 يوما لتلقي تظلمات بطاقات التموين بالانترنت- 10 قوانين جديدة تنفض الغبار عن المالية