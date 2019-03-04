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تداول 533 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الإثنين 04/مارس/2019 - 10:41 ص
تداول (533) شاحنة
تداول (533) شاحنة بضائع بموانئ البحر الاحمر
إبراهيم جادالله
أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (20) سفينة، وتم تداول (533) شاحنة بضائع و(65) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (202) شاحنة، و(28) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (331) شاحنة بضائع و(37) سيارة.

ويستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة حسن، كما يستقبل ميناء سفاجا السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، وتغادر الميناء العبارة محبة، بينما شهد الميناء أمس استقبال العبارة القاهرة، وغادر الميناء أربع سفن وهى القاهرة، الحرية 2، بوسيدون اكسبريس، نما اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين بريدج وبرنسيسة، ومغادرة السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر 3 سفن وهى سينا، برنسيسة، بريدج.

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