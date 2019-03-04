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خبير طرق: سكك حديد مصر تدار بفكر المتاحف العتيقة.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 11:05 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
أكد الدكتور حسن مهدي أستاذ الطرق والنقل بهندسة عين شمس، أن قطاع سكك حديد مصر لا يعاني مشكلة واحدة بل مجموعة كبيرة من المشاكل تمثل تراكمات عديدة تم إهمالها على مدار السنوات الماضية، حيث أنها تعتبر ثاني أقدم سكة حديد فى العالم.

وأضاف "مهدي" فى حوار خاص مع الإعلامي رامي رضوان على الرديو 9090، أن المشكلة فى السكة الحديد ليس تقادم المعدات والجرارات كما يشاع ، بل الأزمة الحقيقية تقادم الفكر الذي تدار به منظومة "السكة الحديد" حيث أن الفكر الذى يدير هذه المؤسسة الكبيرة أصبح "عتيق" لا نراه إلا فى المتاحف.

تابع مهدي :" عندما أفكر فى تطوير هذة المنظومة يجب أن أفكر فى عمل ثورة بشرية وتنمية بشرية لهذا العدد الهائل من العاملين فى هذا القطاع، الذى يبلغ أجمالي العاملين فيه نحو 72 ألف فرد، بحيث يجب ان يكون لدينا تدريب وتنمية بشرية بشكل مستمر، كما يمكن الدخول فى شراكة مع الشركات العالمية الذي سيتم أستيراد الجرارات منها لتدريب القيادات والعمالة المصرية فى هذا القطاع، وذلك حتى تستطيع أن تتعامل مع التكنولوجيا، لأن فكر الادارة يجب أن يتغير".

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