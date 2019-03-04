خبير اقتصادى: 500 مليار دولار واردات سنوية لأفريقيا ونحتاج خطة لزيادة الصادرات

قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، إن ملتقى مصر الرابع للاستثمار فرصة جيدة للتنسيق بين مصر ودول أفريقيا لزيادة التبادل التجارى، واستغلال مصر دورة رئاستها للاتحاد الأفريقى خاصة فى ظل وجود رغبة لدى البلدان الأفريقية للتعاون المشترك فى القضايا الاقتصادية، واستغلال كافة القدرات والإمكانيات والمواد الخام لدى دول القارة السمراء.



وطالب الخبير الاقتصادي، بضرورة وضع خطة مصرية حول كيفية زيادة التعاون التجاري مع الدول الأفريقية فى ظل نمو ملحوظ لصادرات مصر وزيادة القدرات والإمكانيات التصنيعية لمصر، الأمر الذي يمكن استغلاله وتصدير المنتجات للسوق الأفريقى وهو متعطش لاستقبال الصادرات المصرية خاصة وأن الأرقام تشير إلى أن أفريقيا تستقبل واردات سنوية تقدر بـ 500 مليار دولار .



وأشار إلى أن مصر تواجه بعض العقبات للدخول إلى عدة بلدان أفريقية حبيسة فى غرب أفريقيا لذلك لابد من مواجه هذه الأزمة عن طريق إنشاء ما يسمى بالمراكز اللوجستية فى الدول المجاورة للدول الحبيسة من أجل اتاحة وتوفير البضاعة الحاضرة، أو إنشاء مصانع فى هذه الدول من أجل الترويج للبراند المصرى فى ظل توافر الأيدى العاملة غير المكلفة وكذلك المواد الخام.



وأوضح أن حصة مصر من واردات الدول الأفريقية ضعيفة جدا لتتراوح الصادرات ما بين 4 إلى 5 مليار دولار فقط وهو رقم ضعيف جدا، رغم وجود فرص ضخمة للصناعات الغذائية المصرية والصناعات الهندسية ومواد البناء والكيماويات وغيرها.