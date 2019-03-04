تجديد برتوكول التعاون مع مصر للطيران لخدمة النقل الدولي واللوجيستيات

جددت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بروتوكول تعاون مشترك مع "شركة مصر للطيران"، بهدف توفير كل سبل الدعم والمزايا الخاصة بأعضاء الشعبة خلال الفترة المقبلة.



وأشارت الشعبة في بيان لها، صباح اليوم، أن البروتوكول يتضمن مميزات تخدم صالح أصحاب الشركات الأعضاء، والعاملين بالشركات التابعة لهم، بالإضافة إلى أن " مصر للطيران"، توفر مركز للاتصالات 24 ساعة، إضافة إلى 3 مكاتب آخري " القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد.



وشددت الشعبة، إلى أنها تسعى لتوفير كل سبل الدعم المختلف لأعضائها من خلال خدمات نوعية تساهم في دعم القطاع، وتوفير دعم نسبي وخصومات في السفر من مصر إلي الخارج ومن اي بلد من الخارج إلى مصر .



