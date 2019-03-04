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أخبار العالم

قرقاش يهاجم طهران بسبب احتلالها لجزر الإمارات

الإثنين 04/مارس/2019 - 10:54 ص
صدى البلد
منار نور
هاجم أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية لدولة الإمارات، دولة طهران بسبب احتلالها لجزر الإمارات، مشيرا الى أن هذا الاحتلال غير شرعى وغير معترف به.

وكتب "قرقاش" من خلال حسابه الشخصى عبر تويتر: "الحساسية الإيرانية المفرطة حول احتلالها لجزر الامارات، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى غير مفهومة، طهران تحرج نفسها في كل منتدى دولي لان احتلالها يبقى غير قانوني وغير شرعي وغير معترف به، والإمارات ومنذ اليوم الاول تدعو لحل القضية سلميا وعبر الحوار والتحكيم".

وأضاف: "قضية جزر الإمارات المحتلة مثال واضح ان منطق الاحتلال والقوة والأمر الواقع لا يصنع شرعية دولية ولا يقنن الاحتلال، ورفض دعوات الامارات السلمية لحلّ هذه القضية يضع إيران في خانة حرجة، تعامل إيران مع هذه القضية يرسل رسالة اشمل حول توجهها في منطقة الخليج العربي".

وتابع: "هناك العديد من الخلافات الدولية حول جزر متنازع عليها، وتتعامل معها الدول ضمن إطار التوجه الإماراتي السلمي والقانوني والعقلاني، بالمقابل الموقف الإيراني، وللأسف، غير منطقي لأن أساسه إحتلال بالقوة يسعى لفرض الأمر الواقع ولا يدعمه سند قانوني أو تاريخي".

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