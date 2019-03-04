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بيطرى الدقهلية ينظم قافلة طبية بقرية ظفر

الإثنين 04/مارس/2019 - 10:43 ص
قافلة طبية لبيطرى
قافلة طبية لبيطرى الدقهلية بقرية ظفر وعمليات بالمجان
همت الحسينى
نظمت مديرية الطب البيطري بالدقهلية، اليوم، الاثنين، بالتنسيق مع كلية الطب البيطري جامعة المنصورة ومستشفى بروك الخيرى لرعاية الحيوان، قافلة علاجية مجانية شاملة جميع الخدمات البيطرية، وذلك بقرية ظفر التابعة لمركز تمى الأمديد.

وقال الدكتور عبد المنعم المنجي وكيل مديرية الطب البيطرى، إن القافلة شملت تشخيص وعلاج الحالات المترددة على القافلة بالمجان كذلك العمليات الجراحية التلقيح الاصطناعي لسلالات منتخبة وراثيا ومتابعتها بجهاز الموجات فوق الصوتية.

وأضاف "المنجى" أن القافلة قامت برش الحيوانات ضد الأمراض الطفيلية الخارجية.

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