ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 706 هاربين من أحكام في حملة بأسوان

الإثنين 04/مارس/2019 - 10:34 ص
صور أرشيفية
صور أرشيفية
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة تحت إشراف اللواء نائل رشاد مدير الأمن؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 706 حكمًا شملت "93 جزئيًا، و19 مستأنفا، و395 غرامة و195 مخالفة، و3 أحكام سرقة تيار كهربائى".

وتأتي هذه الحملات، في إطار ترسيخ الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

ترشيحاتنا

الزمالك يستأنف تدريباته غدا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة

شغل وأكل كمان.. قصة وظيفة تضمن لصاحبها 1700 جنيه يوميا حال عشقه للشوكولاتة

أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 4-3-2019

شاهد..طالب يخترع مركبا لتنظيف البحر والشواطئ دون تدخل بشري

تعرف على كواليس فوتوسيشن الباليه في المترو.. فيديو

صقر: خطة جديدة لتطوير السكك الحديد بالتعاون مع الجامعات قريبًا

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال الفاجومي من كفر نجم لـ المقطم وأسرار عمله مع الإنجليز..صور

شاهد .. طفل محمد هنيدي في فيلم عندليب الدقي.. كيف أصبح شكله؟

سعر الدولار والعملات أمام الجنيه اليوم الاثنين

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم .. فيديو

تعطل قطارين بسيدي جابر بالإسكندرية وتلفيات بسيطة في المحطة..صور

هل يجوز نشر صور للمتوفى وهو على معصية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بن أفليك يظهر مع حبيبته السابقة في العرض الخاص لفيلمه Triple Frontier.. صور

إحباط تهريب طن بانجو داخل سيارات اسمنت بقناة السويس..صور

سقوط حمار يكشف عن مقابر أثرية بكوم الشقافة قبل 120 عاما .. فيديو وصور

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال الفاجومي من كفر نجم لـ المقطم وأسرار عمله مع الإنجليز..صور

بإطلالات غريبة ..درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

فيديو

شاهد.. طالب يخترع جهازا يوفر 7% من الكهرباء و5 مليارات جنيه سنويا
القومي للمرأة: نركز على توفير الحماية القانونية للنساء.. فيديو
تعرف على كواليس فوتوسيشن الباليه في المترو.. فيديو
رانيا يحيى: نعيش الآن العصر الذهبي للمرأة المصرية..فيديو
شاهد..طالب يخترع مركبا لتنظيف البحر والشواطئ دون تدخل بشري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟