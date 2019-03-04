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ديني

مرصد الأزهر: بقايا عناصر تنظيم داعش الإرهابي تختبئ في جحور الخوف

الإثنين 04/مارس/2019 - 10:54 ص
صدى البلد
محمد شحتة
قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إنه لا يزالُ بقايا عناصر تنظيم "داعش" تختبئ في جحور الخوف، وما زال العالمُ ينتفضُ ضدَّهم آمِلًا استئصال شأفتِهِم بعدما بثوا الرُّعْبَ في قلوب الكثير والكثير.

وتابعت وحدة الرصد باللغة الفرنسية خبر استهداف قوات التحالف بلدة "الباغور" شرق "سوريا" والذي ادّى إلى مقتلِ "فابيان كلان" الإرهابي الفرنسي "فابيان كلان"، الشهير بـ "صوت داعش"، والذي تبنى هجمات 13 من نوفمبر 2015، التي أدمت "باريس".

وذكر التحالف في تغريدته قائلًا : "شن التحالف ضربة جوية استهدفت بلدة "الباغور" شرق سوريا، أدَّت إلى مقتل مسئول نشط عن الآلة الإعلامية لــــ"داعش"، يُكنَّى بـ "أبي أنس الفرنسي"، والمعروف أيضًا باسم "فابيان كلان". وهو ما يؤكِّد المعلومات التي تَمَّ الحصولُ عليها الأسبوع الماضي من مصادر مطابقة.

وأوضح التحالف الدولي في تغريدته أنه "سيواصل استهداف تنظيم داعش في الأماكن المحررة بسوريا لمنع ظهور داعش مجددًا"، مشيرًا إلى أن "مقاتلي داعش سيواصلون "التخطيط لهجمات إرهابية في جميع أنحاء العالم".

جديرٌ بالذِّكْرِ أنَّ الإرهابي "فابيان كلان" البالغ من العمر 41 عامًا، ينحدر من مدينة "تولوز" الفرنسية، واعتنق الإسلام في التسعينيات.

وتَمَّ التَّعَرُّفُ على صوتِه من قِبَلِ المحققين الفرنسيين في بيان "داعش" الصوتي الذي تبنى خلاله هجمات 13 من نوفمبر 2015، التي خلَّفت 130 حالة وفاة ومئات الجرحى.

كما تَمَّ أيضًا التَّعَرُّفُ على صوت شقيقه "جان ميشيل"، البالغ من العمر 38 عامًا، باعتباره مرنِّمًا للأناشيد الدينية التي كانت في خلفية التسجيل.

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