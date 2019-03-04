محمد ممدوح يكشف أول مشاهد ولاد رزق 2.. صورة

كشف الفنان محمد ممدوح عن أول مشاهد الجزء الثاني لفيلم "ولاد رزق"، والذي يجمعه بالفنانين عمرو يوسف، كريم قاسم، وأحمد الفيشاوي.



ونشر ممدوح صورة للمشهد، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق قائلا: "عودة أسود الأرض.. ولاد رزق 2".



وتبدأ قصة فيلم "ولاد رزق 2"، بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول حاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

