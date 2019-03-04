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حوادث

ضبط 12 طربة حشيش بمنزل مزارع فى أسيوط

الإثنين 04/مارس/2019 - 10:37 ص
ضبط 12 طربة حشيش
ضبط 12 طربة حشيش بمنزل عنصر اجرامى
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 12 طربة لمخدر الحشيش وسلاح نارى داخل مسكن أحد العناصر الإجرامية بأسيوط.

عقب تحريات مسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية قامت وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط باستهداف المدعو ناجح . ع . م - 32 سنة - مزارع - ومقيم بدائرة المركز، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية غير مرخصة، حيث تبين عدم تواجده بمسكنه.

وتم ضبط 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت (1,400كيلو جرام)، وبندقية خرطوش و5 طلقات خرطوش من ذات العيار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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