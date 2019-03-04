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تزايد معدلات الإصابة بالأنفلونزا 3 أضعاف.. وتوصيات بلقاحات للحوامل

الإثنين 04/مارس/2019 - 11:00 ص
لقاح لسيدة حامل
لقاح لسيدة حامل
أماني إبراهيم
ارتفع عدد المصابين بالإنفلونزا في جميع أنحاء العالم 3 أضعاف من المعدل الطبيعي في وقت مبكر لعام 2019، ما دفع المسؤولين الصحيين للحملات الدعائية لضرورة تناول اللقاحات خاصة الحوامل منهن.

وقال طبيب الصحة العامة ديفيد دورهايم، إنه تم تسجيل 111 حالة إصابة بانفلونزا في منطقة هنتر البريطانية حتى الآن، وفقًا لصحيفة تايمز البريطانية، موضحًا أن عدد المصابين في تزايد مقارنة بالسابق، تحديدا في بلاد الجنوب.

وأوصى الدكتور دورهيم بأن اللقاح لم يكن متاحا في بداية العام، وأوصى بالتطعيم للنساء الحوامل بشكل خاص، فمن المحتمل أن تكون الإنفلونزا أثناء الحمل أكثر حدة.

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