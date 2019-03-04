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محافظات

محافظ سوهاج يستقبل 204 مواطنين بمكتبه خلال يومين لحل مشاكلهم

الإثنين 04/مارس/2019 - 10:42 ص
محافظ سوهاج يستقبل
محافظ سوهاج يستقبل 204 مواطنا بمكتبه خلال يومين لحل مشاكلهم
خالد رياض
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، 204 مواطنين خلال يومين، وذلك للتواصل المباشر معهم، وبحث مطالبهم وشكواهم، ضمن تكليفات رئيس الجمهورية.

وأحال المحافظ، 7 طلبات من مواطنين مقيمين بمراكز سوهاج، وساقلتة إلى اللجنة المختصة بمبادرة "حياة كريمة" لفحص منازلهم وبيان حالتها، لإمكانيه ضمها الى المبادرة وإعادة تأهيلها، حيث تضرر المواطنين من عدم قدرتهم المادية على إعادة بنائها، كما وجه بترخيص 14 كشك لمواطنين بمراكز طهطا، واخميم، والمنشأة، وساقلتة، وسوهاج، والمراغة، وحي غرب، حيث أنهم يعانون ظروفًا صحية ومعيشية صعبة.

ومن ضمن الحالات التي استقبلها المحافظ، حالة لشاب يشكو حبس والده لتراكم الديون عليه، وعدم قدرته وأخوته على سداد الديون، ووجه المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي ببحث حالة المواطن والتوصل مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لسداد ديونه، كما وجه ببحث حالة مواطن تم وقف صرف معاشه من التضامن الاجتماعي، وتقديم المساعدة اللازمة له نظرا لظروفه الصحية الصعبة وحاجته للعلاج.

إحالة المحافظ 18 طلبا مقدما إلى مديرية التضامن الاجتماعي لبحث حالتهم الاجتماعية، لتقديم المساعدات لهم، وتقدم بعض المواطنين من العاملين بالجهات الحكومية بالمحافظة بطلبات لنقلهم من مكان عملهم الى مكان أخر، نظرًا لظروفهم الأسرية، ومحل اقامتهم، حيث وافق المحافظ على بعض الطلبات ووجه بدراسة بعضها لإمكانية النقل مراعاةً لظروفهم.

يُذكر أن المحافظ يستقبل المواطنين بمكتبه يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى 12 ظهرًا.

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