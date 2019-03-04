الأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة اليوم وغدا.. فيديو

أفاد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأن طقس اليوم شتوي دافئ على جميع الأنحاء، إلا أنها تزداد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري.



وأوضح "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم الاثنين، أن هناك توقعات بسقوط أمطار ليلًا على القاهرة، لافتًا إلى أن غدًا ستشهد القاهرة وجميع محافظات الوجه البحري أمطارا غزيرة.



وناشد رئيس هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم تخفيف الملابس وارتداء الملابس الثقيلة، مع توخي الحذر أثناء القيادة.