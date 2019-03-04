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بث مباشر.. انطلاق فعاليات مؤتمر التعليم فى مصر

الإثنين 04/مارس/2019 - 10:47 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
حرصًا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة، ننقل لكم بثًا مباشرًا لانطلاق فعاليات مؤتمر التعليم فى مصر.

يأتي مؤتمر "التعليم في مصر" بدورته الثانية بعنوان (تطوير التعليم.. التحديات وآفاق النجاح) الذي تنظمه مؤسسة "أخبار اليوم" بالتعاون مع جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأحد فنادق القاهرة.

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