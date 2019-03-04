راحة 48 ساعة في مصر المقاصة قبل مواجهة الداخلية بالدوري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، بقيادة طلعت يوسف إعطاء الفريق راحة لمدة 48 ساعة بعد الفوز الذي حققه أمس على حساب الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الـ25 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2018 /2019.



وجاء قرار طلعت يوسف بإعطاء الفريق راحة مطولة نتيجة سعة الوقت قبل مواجهة الداخلية المقرر إقامتها 11 مارس الجاري في إطار لقاءات الجولة 26.



وأشاد المدير الفنى بالمستوى الذى قدمه اللاعبون خلال مواجهة الإنتاج الحربي أمس، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك من الخبرات واللاعبين القادرين على صناعة الفارق في أي مباراة يخوضها الفريق.